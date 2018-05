Linnich.

Dass der sonntägliche Gottesdienstbesuch auch einmal schwungvoll und rhythmisch ablaufen kann, zeigte sich kürzlich in der evangelischen Kirche in Linnich. Rund 20 Sängerinnen und Sänger erfreuten die vielen Zuhörer in der gut gefüllten Kirche mit euphorischen Gospelklängen, die immer wieder Anlass zum Mitklatschen und Mitsingen boten.