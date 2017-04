Berauscht aufgerauscht: Mit Kokain im Blut in Stau-Ende geknallt

Jülich. Weil er ein Stau-Ende zu spät erkannte, hat ein 21 Jahre alter Mann aus Titz am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen einen Unfall verursacht. Verletzt wurde dabei niemand. Brisanz erhält der Zusammenstoß dadurch, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Kokain gestanden hatte.

Wie die Dürener Polizei berichtet, stoppte ein 18 Jahre alter Jülicher gegen 16.40 Uhr auf der Großen Rurstraße in Fahrtrichtung Neusser Straße, in Höhe der Bahnhofstraße seinen Wagen aufgrund eines Rückstaus. Den Stau erkannte auch ein ihm nachfolgender, 47-jähriger Autofahrer. Der 21 Jahre alte Unfallverursacher hatte dies jedoch offenbar übersehen, weshalb er mit seinem Wagen auf den des Älteren auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Fahrzeug dann in das des 18-Jährigen geschoben.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein Schaden von insgesamt etwa 2000 Euro. Daraufhin bezahlte der Unfallverursacher ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich dann jedoch heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand: Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf Kokain.

Gegen den Titzer wurde nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.