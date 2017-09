Aldenhoven.

„Verantwortung – Erkennen und Tragen“ mit diesem bedeutungsschweren Titel hat Waltraud Biernatzki ihre Textsammlung überschrieben. Verantwortung, das ist es auch, was sich die Sinnathurai Children Foundation, kurz SC Foundation, auf ihre Fahnen geschrieben hat. Am Sonntagnachmittag hatte die SC Foundation in den Aldenhovener Kapuzinerkeller zur Lesung von Waltraud Biernatzki eingeladen.