Aldenhoven.

Die Integrationsarbeit in Aldenhoven ist schon immer vorbildlich. Das stellte Schulamtsleiterin Sybille Haußmann von der Kreisverwaltung Düren fest. Sie vertritt zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Inass Al-Jawari den Kreis Düren im „Initiativkreis Integration Aldenhoven“ und übernahm auch die Moderation der verschiedenen Beiträge zum „Fest der Nationen“, welches am vergangenen Samstag zum fünften Male in der Merzbachgemeinde stattfand.