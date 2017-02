Beide Standorte ziehen an einem Strang

Niederzier/Merzenich.

Eine Schule mit zwei Standorten hat bei Feierlichkeiten immer doppelten Aufwand. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Kanrevalsfeiern an der Gesamtschule Niederzier/Merzenich seit Jahren jeck und mit großer Liebe fürs Detail durchgeführt werden. In diesem jahr hieß das Motto „mer trecke an einem Strang“