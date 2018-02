Jülich.

Lustige Fantasiewesen, Superhelden, gutmütige Monster, viele Kids und ein Comic-Zeichner nahmen den kleinen, gemütlichen Veranstaltungsraum in der Stadtbücherei Jülich bei der Jugend-Comic-Nacht vollkommen in Beschlag. Das interaktive Projekt entstand in Kooperation des Kulturbüros der Stadt Jülich und der Bibliothek im Rahmen des Programms „Kulturrucksack NRW“.