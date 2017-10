Rödingen.

Der bördetypische Lebensraum an den Wegrainen der Landgemeinde Titz wird ökologisch aufgewertet. Im Rahmen des dreijährigen Projektes „Wegrainmanagement in der Jülich-Zülpicher Börde – Blütenreiche Säume für die Artenvielfalt“ der Biologischen Station im Kreis Düren werden im Rahmen sogenannter „Initialpflanzungen“ an ausgesuchten Wegen jeweils 16 dort ursprünglich vorkommende Pflanzen eingesät.