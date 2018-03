Jülich - Behinderten-Parkplätze sind in Jülich oft zugeparkt

Real sieht Stadt in der Pflicht und will handeln

Real erklärte auf Anfrage der Redaktion, dass in allen 282 Märkten ein barrierefreies Einkaufen ermöglicht werde. „Dazu zählt auch die Bereitstellung von Parkplätzen für Kunden mit Behinderungen, die sich in der Nähe des Eingangs befinden. Diese sind durch eine weiße Markierung auf dem Boden deutlich gekennzeichnet. Ebenso sind die Parkplätze durch ein Hinweisschild mit Piktogramm versehen und breiter als alle anderen Parkflächen“, sagt Frank Grüneisen, Pressereferent. Bei Zuwiderhandlungen würden falsch parkende Autofahrer zunächst im Markt ausgerufen und gebeten, ihr Fahrzeug umzustellen.

Sollte dieser Aufforderung nicht Folge geleistet werden, könne das falsch parkende Kraftfahrzeug abgeschleppt werden. Der Markt in Jülich arbeitet allerdings nicht mit einer externen Parkraumüberwachung zusammen. „Es handelt sich hier um einen städtischen Parkplatz, das heißt für die Kontrolle der Parkplatzordnung ist die Stadt Jülich zuständig.“ Der Markt in Jülich weise mehrmals am Tag per Durchsage darauf hin, die besonders gekennzeichneten Flächen in der Nähe des Eingangsbereichs freizuhalten. Grüneisen: „Sollten Kunden mit Behinderungen durch Falschparker beeinträchtigt worden sein, bedauern wir dies ausdrücklich. Unsere Geschäftsleiter sind angehalten, barrierefreies Parken zu ermöglichen und Verstöße zu ahnden.“ Die Jülicher Marktleitung habe angekündigt, verstärkt Parkberechtigungen zu kontrollieren. (hfs.)