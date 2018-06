Jülich - Begeisternde Kammermusik-Matinee in Jülich

Jülich.

Eine kammermusikalische Matinée der besonderen Art bereitete den zahlreichen Gästen in der gut besuchten Schlosskapelle der Zitadelle das Duo Iuliana Münch und André Parfenov. In dem als Ergänzung zu den Schlosskonzerten ausgerichteten Beitrag präsentierten die rumänische Geigerin Iuliana Münch und ihr russischer Partner André Parfenov am Klavier Ausschnitte aus ihrer neuen CD, die unter dem Titel „The Piano Legend of the Violin“ kürzlich bei Naxos erschienen ist.