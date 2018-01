Jülich - Beatles-Spezialisten beim Noiseless in Jülich

Jülich.

Das Beatles-Cover-Duo „The man in the crowd” ist ein gern gesehener Gast bei der Noiseless-Konzertreihe und konnte nun zum mittlerweile vierten Mal sein Jülicher Publikum begeistern. Die vor über zehn Jahren gegründete Band hatte sich von Beginn an auf Stücke der „Fab-Four“ aus Liverpool konzentriert, aber mittlerweile auch zahlreiche Klassiker von den 60er bis zu den 90er Jahren im Gepäck.