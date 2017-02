Baumfällungen: Linnicher Straßen gesperrt Letzte Aktualisierung: 7. Februar 2017, 16:50 Uhr

Linnich. Die Stadt Linnich weist darauf hin, dass es wegen Baumfällungen am Donnerstag, 9. Februar, in der Zeit von 7 bis 18 Uhr zu Straßensperrungen in der Innenstadt Linnichs kommen wird.