Jülich.

Die Junioren der Jülich Dukes sind Meister in der Baseball-Landesliga Nordrhein-Westfalen. Die ganze Saison über haben die Spieler eine kontinuierlich gute Leistung gezeigt, so dass sie am Ende der Saison in der Tabelle der Altersklasse der 16- bis 18-jährigen Spieler an der Spitze standen.