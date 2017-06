Koslar.

Wenn auf dem Sportplatz am Koslarer Genossenschaftsweg gekickt wird, platzt oftmals nicht nur der Parkplatz aus allen Nähten. So war es auch an diesem Samstag, allerdings stand kein „normales“ Spiel auf dem Programm. Koslars Sportverein hatte nun schon zum zweiten Mal nach 2016 ein ganz besonderes Turnier auf die Beine gestellt, den Kita-Cup.