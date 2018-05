Kirchberg - Baggersee Kirchberg: Vermeintliche Sandbank ist eine Schwemmsand-Insel

Kirchberg.

Noch Glück gehabt haben Frau und Hund, die Sonntag am Kirchberger Baggersee in Not gerieten und erst durch den Einsatz der Feuerwehr gerettet wurden. Die vermeintliche Sandbank, von der auch in unserem Bericht geschrieben wird, ist eine Schwemmsand-Insel, die entsteht, wenn Kies ausgewaschen ist.