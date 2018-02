Jülich - Bachs „Goldberg-Variationen“ erklingen in Jülich

Jülich. Musikfreunde aus Jülich und Umgebung dürfen sich auf ein selten gebotenes Hörerlebnis freuen. Am Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr, gastiert die junge aus dem Kosovo stammende Pianistin Fatjona Maliqi in der Schlosskapelle der Zitadelle.

Auf dem Programm steht mit Johann Sebastian Bachs „Goldberg-Variationen“ eines der bedeutendsten Werke der Musikgeschichte. Der virtuose und gestalterische Anspruch ist so enorm dass sich nur ambitionierte Pianisten an die Aufgabe wagen, meist nach langjähriger Vorbereitung und im fortgeschrittenen Alter.

Die erst 21-jährige Solistin durchbricht diese Regel und feierte in der laufenden Saison mit der Darbietung der Bachschen Variationen bereits bemerkenswerte Erfolge. Der Bonner Generalanzeiger überschrieb die Kritik zu einem ihrer Auftritte mit „Als wäre alles ganz leicht“.

Die 1996 in Gjilan, Kosovo, geborene Solistin gilt als eines der hoffnungsvollsten Musiktalente ihres Heimatlandes. Neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen gewann sie 2013 den internationalen Wettbewerb “Pianisti i Ri” in Prishtina. Wettbewerbsjuror Heribert Koch (Langerwehe) hat daraufhin ihre weitere Ausbildung übernommen und bereitete sie in regelmäßigen Arbeitsphasen in Deutschland auf Wettbewerbe und Konzertauftritte vor.

Ihr Orchesterdebüt gab sie im Oktober 2014, als sie im Rahmen des Festivals „Klassik hautnah” in Dinkelsbühl in zwei Konzerten vor insgesamt 2000 Zuhörern als Klaviersolistin in Georg Gershwins Rhapsody in Blue auftrat. Im Januar 2015 folgte der erste Konzertauftritt in unserer Region mit Edvard Griegs Klavierkonzert beim Neujahrskonzert der Cappella Villa Duria (Düren, Haus der Stadt). Ihr letztes Konzert in der Schlosskapelle im Mai 2015, das zugleich ihr erster abendfüllender Soloabend war, wurde von der Tagespresse als „Bravouröse Solokonzert-Premiere” gefeiert, bei der sie mit „gefühlvoller Interpretation und Spielfreude” begeistert habe. Seit dem Wintersemester 2015/16 setzt Fatjona Maliqi ihre Ausbildung an der Musikhochschule Münster in der Klavierklasse von Heribert Koch fort.

Eintrittskarten zu 15, ermäßigt 10 Euro, sind im Vorverkauf bei Buchhandlung Fischer, Kölnstraße 9, Telefon 02461/93780 erhältlich. Restkarten an der Abendkasse.