Kofferen.

An einem tristen Novemberabend ließ die Kölner Combo „Azucar Blanca“ mit ihrer kubanischen Musik die Sonne in McMüllers Irish-American Pub aufgehen. Der Bandname bedeutet so viel wie „Weißer Zucker“ und mit seinem mitreißenden Rhythmus hatte das Quintett wirklich ein „Zückerchen“ für Seele und Herz parat.