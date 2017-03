„Autorennen“ auf Aschenplatz am Bendenweg Letzte Aktualisierung: 30. März 2017, 13:36 Uhr

Linnich. Dass der Schulbereich am Ende des Bendenwegs in Linnich in den Nachmittags- und Abendstunden ein beliebter Treffpunkt ist, ist hinlänglich bekannt. Nicht immer sind die Begleiterscheinungen angenehmer Natur.