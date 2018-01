Jülich - Auto wird bei Kollision in den Gegenverkehr geschleudert

Jülich. Drei Verletzte und 19.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend in Jülich. Ein Abbiegefehler führte wohl dazu, dass zwei Autos im Kreuzungsbereich zusammenprallten. Durch die Wucht wurde einer der Wagen in den Gegenverkehr geschleudert.

Wie die Polizei am Samstag berichtet, kam es gegen 19.24 Uhr an der Einmündung Brunnenstraße und An der Leimkaul zu dem Unfall. Ein 20-jähriger Jülicher fuhr auf der Straße An der Leimkaul und wollte von dort nach links auf die Brunnenstraße abbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 36-jährige Jülicherin die Brunnenstraße in Richtung An der Leimkaul entlang.

Der Jülicher gab an, dass die Autofahrerin den Blinker nach rechts betätigt hatte, sodass er davon ausging, dass sie auch nach rechts abbiegen werde. Daher fuhr er in den Einmündungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Wagen der Jülicherin in den Gegenverkehr geschleudert wurde.

Hier kam es zu einem weiteren Zusammnenstoß, diesmal mit dem Wagen eines 44-jährigen Niederzierers. Insgesamt wurden alle drei Fahrer bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Wagen entstand erheblicher Schaden, den die Polizei auf etwa 19.500 Euro schätzt.

Die Unfallstelle in Jülich war während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten bis 20.45 Uhr gesperrt.