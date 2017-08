Auto prallt gegen Baum: Frau schwer verletzt

Aldenhoven. Auf der Landesstraße 136 zwischen Aldenhoven-Schleiden und Alsdorf-Hoengen hat es am Sonntagabend einen Unfall gegeben, bei der eine 23-jährige Frau schwer verletzt wurde. Ihr Wagen war gegen einen Baum geprallt.

Die Frau aus Alsdorf fuhr die L136 von Hoengen kommend in Richtung Aldenhoven, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn akam und gegen einen Baum prallte. Bei dem Aufprall wurde die junge Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Schwerverletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Auto entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L136 gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.