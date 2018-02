Jülich.

Seit jeher drücken Menschen ihre Gefühle in Bildern aus. Auch für Demenzerkrankte können kreative Ausdrucksweisen ein Weg sein, um der Krankheit Demenz den Schrecken zu nehmen und mit ihr zurechtzukommen. Demenzerkrankte können so ihren Gefühlen Ausdruck verleihen und Angehörigen zu verstehen geben, was in ihnen vorgeht.