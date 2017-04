Außer Kontrolle: Jülicher im Drogenrausch sorgt für Polizeieinsatz

Jülich. Ein Jülicher hat am Sonntagmittag einen größeren Polizeieinsatz verursacht, als er im Drogenrausch wahllos auf mehrere Autos und von einer Brücke gesprungen war. Einen Zeugen, der versuchte den Mann zu beruhigen, hatte der 36-Jährige sogar noch gebissen und verletzt.

Die Polizei wurde laut Polizeibericht gegen 12.05 Uhr am Sonntagmittag zur Landesstraße 264 nahe der Ortslage Stetternich gerufen. Hier war der Mann aus einem angrenzenden Waldstück gekommen und quer über die Fahrbahn gelaufen. Ein 46-jähriger Heinsberger, der mit seinem Wagen aus Richtung Welldorf kommend in Richtung Stetternich fuhr, bremste sofort ab. Der Jülicher sprang auf die Motorhaube des Autofahrers und lief anschließend scheinbar unverletzt weiter.

Nur kurze Zeit später schmiss sich er sich erneut auf die Motorhaube eines weiteren Wagens. Der 25 Jahre alte Fahrer aus Dormagen stoppte rechtzeitig, als er den Mann wild gestikulierend auf sich zulaufen sah. Der Jülicher blieb nach dem Zusammenstoß kurz rücklings liegen, rannte dann jedoch weiter vom Ort des Geschehend weg.

Ein 54-Jähriger aus Linnich, der den verwirrt Wirkenden bereits erblickt hatte, hielt sein Auto an, stieg aus und ging dem Jülicher entgegen, um ihn zu beruhigen. Doch anstatt auf die Hilfe einzugehen, biss dieser zu und verletzte den Linnicher am Arm. Danach flüchtete er und sprang erneut auf eine Motorhaube: Dieses Mal traf es eine 54-jährige Frau aus Titz. Durch des Rückstaus konnte auch sie rechtzeitig abbremsen und so Schlimmeres verhindern.

Noch immer war der 36-jährige Jülicher vollkommen außer Kontrolle. Nach der dritten Kollision setzte er seinen Irrweg in Richtung einer Brücke fort und erklomm diese über die angrenzende Böschung. Er lief erneut über die Fahrbahn, dieses mal die der Bundesstraße 55, um danach auf das Brückengelände zu klettern.

Ein über die B55 fahrender Mann aus Jülich unterbrach sofort seine Fahrt und verfolgte den Mann. Ein Versuch, ihn festzuhalten, schlug jedoch fehl und so sprang der verwirrt wirkende Mann etwa vier Meter von der Brücke in die Tiefe. Er landete auf einer Treppe, die er weiter abwärts lief.

Erst unterhalb der Brücke konnte er schließlich vom zwischenzeitlich eingetroffenen Notarzt überwältigt werden. Trotz seines tollkühnen Verhaltens blieb der 36-Jährige lediglich leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Jülicher erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, vorsätzlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Nötigung.