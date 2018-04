Jülich - Aus einem Kleinwagen auf die Bühne des KuBa

Jülich. Die junge kölsche Band Lupo gründete sich bereits 2011. Damals waren die Jungs 17 und 18 Jahre alt und lediglich mit einem kleinen VW Lupo ausgestattet, nach dem sie auch die Band benannten. Heute sieht das ganz anders aus. Lupo gehört zu den Senkrechtstartern der kölschen Musikszene.

Bereits vor zwei Jahren landeten sie mit ihrem Song „Jespenster“ auf Platz 8 der Loss mer Singe-Tour und wurden bereits mit dem Nachwuchspreis der Kajuja als beste Newcomer Band 2017 ausgezeichnet, während sie mit ihrem zweiten Studioalbum „Niemols still“ auf Platz 11 der iTunes Rock-Charts einstiegen. Darüber hinaus belegte der Song bereits mehrere Male Platz 1 bei der aktuellen Loss- mer-Singe-Tour.

Musikalisch stehen Lupo für echte Instrumente, vollen Einsatz auf der Bühne und Freude am Experimentieren. Über die übliche Bandbesetzung hinaus geben Ukulele, Posaune, Geige und Kontrabass den Ton an. Inspiration holen sich die Kölner aus den verschiedensten Genres von Jazz bis Klassik und Rock’n‘ Roll. Neben der außergewöhnlichen Kombination der Instrumente sorgt dieser Stilmix für den ganz eigenen Sound.

Auch live überzeugen Lupo mit musikalischer Finesse und Entertainer-Qualitäten. Während sie Instrumente wie in einem Avantgarde-Konzert wechseln, tanzt und singt das Publikum bis zum letzten Akkord.

Nach dem ausverkauften Release-Konzert zum zweiten Studioalbum in der Live Music Hall im vergangenen Jahr und unzähligen Auftritten im Karneval gehen die fünf Kölner Jungs von Lupo jetzt auf Club Tour 2018. Neben den Heimspielen im MTC und in der Live Music Hall können die Musikfans Lupo nun auch in Jülich im Kulturbahnhof am Mittwoch, 25. April, live erleben. Das Konzert der fünf Freunde beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Tickets sind online über KölnTicket und bei allen bekannten VVK-Stellen erhältlich. In Jülich gibt es die Karten auch bei der Buchhandlung Fischer. Sie kosten 13,35 Euro zuzüglich Gebühren.

Die Redaktion verlost 5 mal 2 Karten für das Konzert. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, kann das unter Telefon 01379/ 88491135 oder per SMS an die Kurzwahl 1111 (Legion, 0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz – ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz – bzw. 0,50 Euro/SMS) tun. Notieren Sie bitte das Kennwort „AZAN Lupo“ und hinterlassen Sie Namen und Anschrift. Teilnahmeschluss: heute, 23.59 Uhr.