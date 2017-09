Aus dem Leben des „Jülicher Kardinals“

Jülich. Der nächste Vortrag im Rahmen des Mittwochsclubs von Jülicher Geschichtsverein 1923 und Museum Zitadelle Jülich ist für den 27. September geplant. Maximilian Baur referiert in Fortsetzung des letztjährigen Projektes „Das preußische Jahrhundert.

Jülich, Opladen und das Rheinland zwischen 1815 und 1914“ über das Thema: „Antonius Kardinal Fischer (1840–1912) – Eifriger Kulturkämpfer und loyaler Staatsdiener“. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in der Schlosskapelle der Zitadelle. Der Eintritt ist frei.

Antonius Fischer, 1840 in Jülich geboren, entschied sich schon in jungen Jahren für eine kirchliche Karriere und wurde 1863 zum Priester geweiht. Neben seiner Tätigkeit als Religionslehrer in Essen widmete er sich früh der öffentlichen Auseinandersetzung in kirchenpolitischen Fragen und beteiligte sich so am 1871 endgültig ausbrechenden Kulturkampf.

Sein wenig rücksichtsvolles Auftreten als kompromissloser Streiter für die Rechte der Kirche sollte ihn noch nach der Beilegung der Streitigkeiten in den 1880er Jahren am Aufstieg in der kirchlichen Hierarchie hindern. Erst 1902 wurde er zum Erzbischof von Köln gewählt und präsentierte sich nunmehr bis zu seinem Tod im Jahre 1912 als durchaus staats- und kaisertreu.

Das Leben, die Schriften und die Haltung des ‚Jülicher Kardinals‘ werden in diesem Vortrag in den Blick genommen.