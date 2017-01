Aufführung in der Stadthalle: „Wie Europa gelingt“ Letzte Aktualisierung: 3. Januar 2017, 14:21 Uhr

Jülich. Nach einer über zehn Jahre langen Tour durch den deutschsprachigen Raum wird das Stück „Wie Europa gelingt. Eine EU-Familienaufstellung“ am Freitag, 13. Januar, um 20 Uhr in aktueller Fassung in der Stadthalle aufgeführt.