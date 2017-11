Auch für die Tetzer Narren beginnt am 25. November die Fünfte Jahreszeit

Tetz. Die KG „Fidele Brüder“ Tetz startet am Samstag, 25. November, ab 19 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm in die närrische Session 2017/2018.

Die Garden, die Solisten und der Showtanz werden ihre neuen Tänze präsentieren, der neue Sessionsorden wird vorgestellt, und die neuen Tetz-Reiter werden mit den Insignien des Reitercorps ausgezeichnet.

Bei musikalischen Darbietungen und Live-Musik werden die Gäste an diesem Abend viel Spaß und Kurzweil haben. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Alle sind herzlich eingeladen.

Ab sofort läuft auch der Vorverkauf zur Großen Prunk- und Kostümsitzung, die am Samstag, 13. Januar 2018, in der Rurauenhalle Tetz stattfindet. In der wie immer prächtig geschmückten Rurauenhalle mit einem einzigartigen Bühnenbild wird Präsident Willi Sommer pünktlich um 18 Uhr mit einem der großen Traditionscorps aus der Karnevalshauptstadt, der Prinzengarde Köln, und dem Elferrat der Gesellschaft einziehen und die Närrinnen und Narren zu einem karnevalistischen Feuerwerk mit den Größen des Rheinischen Karnevals begrüßen.

Nachdem die über 120 Mann starke Prinzengarde Köln als Eisbrecher die Stimmung schon mal angeheizt hat, werden Stefan van den Erdwegh als die Erdnuss, Dieter Roeder alias der Knallkopp und das Spitzenduo Willi und Ernst die Lachmuskeln mit ihren Büttenreden und Comedy kräftig strapazieren. Das Männerballett „Die Rurhöpper“, der Showtanz, beide wieder mit speziellen Mottotänzen, die Garden der Gesellschaft sowie die Solo-Tänzerinnen Michelle und Larissa werden ihre neuen Sessionstänze vorführen und die über 50 Personen starke Formation der Fidelen Sandhasen Oberlar mit einer tollen Choreografie atemberaubende Flugeinlagen und Bilder auf der großen Bühne präsentieren.

Wenn es heißt mitsingen und mitschunkeln, werden die Narren von den Stühlen gerissen von der Musik und den Hits der Showband „Druckluft“, der „Fantastic Company“, den „Rabaue“ und der Kultband „Die Räuber“.

Die bewährte Sitzungskapelle „Snowbird“ aus Köln wird in gewohnt hervorragender Weise die Sitzung musikalisch begleiten und MPM-Technik für den guten Ton und atmosphärische Beleuchtung sorgen.

Karten können ab sofort unter www.kg-tetz.de//Kartenvorverkauf oder unter Telefon 02462/3752 bestellt werden.