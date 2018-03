Und was passiert morgen? Die Wissenschaft drückt aufs Tempo

Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich, des japanischen Riken-Instituts in Kobe und Wako und des schwedischen KTH Royal Institute of Technology in Stockholm haben gemeinsam die für Simulationen von Hirnprozessen verwendete Software „Nest“ mit neuen Algorithmen weiterentwickelt und bereitgemacht für kommende Supercomputer der Exascale-Generation, die zehn bis hundertmal leistungsfähiger sind als die heutigen.

In Jülich wird Juwels Juqueen ablösen. „Das Programm wird darauf laufen“, ist Markus Diesmann sicher, „und es gibt Aspekte, die es jetzt schon stark verbessert.“ Künftig steht die Geschwindigkeit im Fokus. Gelingt es, diese weiter zu erhöhen, kommen Simulationen – auch, aber nicht nur im Rahmen des Human Brain Projects – den Prozessen im menschlichen Hirn noch näher.

Sie können zum Beispiel helfen, computergestützt nachzuzeichnen, was im Hirn bei Erkrankungen wie Alzheimer passiert.