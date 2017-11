Inden/Altdorf.

Bereits zum zweiten Mal traf man sich in Inden auf Einladung des Asylkreises, um gemeinsam über die Situation zu beraten, in der sich die rund 180 Flüchtlinge in Inden/Altdorf befinden. Waren es beim ersten Treffen überwiegend Indener Bürger, Vertreter der Vereine und Institutionen sowie der Schulen und Kindergärten, hatte man sich nun besonders an die Politiker und Vertreter der Verwaltung gewandt.