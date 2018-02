Aldenhoven-Siersdorf - Asylbewerber löst Polizei-Großeinsatz aus

Aldenhoven-Siersdorf. Ein in Siersdorf in der Gemeinde Aldenhoven untergebrachter Asylbewerber hat am Freitag gedroht, sich selbst mit einem Messer zu töten und hat damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Mutmaßlich hat der 26-jährige Marokkaner so versucht, seine Abschiebung zu verhindern.

Bei dem Einsatz zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr setzte die Polizei auch einen Hubschrauber bei der Suche nach dem Mann ein. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass Mitarbeiter des Ausländeramtes des Kreises Düren den Mann am Freitag gegen 10.30 Uhr aufgesucht hatten, um ihn mitzunehmen. Mutmaßlich sollte der Mann abgeschoben werden, eine Nachfrage der Redaktion beim Kreis Düren diesbezüglich blieb bisher ohne Ergebnis.

Als die Mitarbeiter des Ausländeramtes ihn gegen 10.30 Uhr antrafen, hielt er sich ein großes Messer an den Hals. Daraufhin zogen sich die Mitarbeiter zurück und riefen die Polizei. Der Mann verließ die Unterkunft und versteckte sich. Zur Suche setzte die Polizei neben Kräften aus dem Kreis Düren und der Städteregion Aachen auch einen Hubschrauber ein.

Gegen 12 Uhr traf die Polizei den Mann auf der Heidgasse an. Als die Beamten ihn ansprachen, drohte er zunächst erneut damit, sich selbst zu töten, allerdings konnte die Polizei ihn überreden, das Messer auf der Hand zu legen. Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen und untersucht. Weil keine akute Selbstmordgefahr festgestellt wurde, übergaben die Polizisten ihn anschließend an die Mitarbeiter des Kreisausländeramtes. Nach Angaben der Polizei hat während des Einsatzes keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.