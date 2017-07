Arbeitslose müssen sich die Genehmigung für Urlaubsreise einholen

Kreis Düren. Für viele Arbeitslose, die „Arbeitslosengeld I“ erhalten, stellt sich die Frage, ob sie in den Urlaub fahren dürfen. Hierfür gibt es eine klare gesetzliche Regelung, auf die die Agentur für Arbeit hinweist: Arbeitslose können für maximal drei Wochen im Kalenderjahr in Urlaub fahren und dabei weiter ihr Arbeitslosengeld erhalten.

Allerdings wird die Reise nur dann genehmigt, wenn in dieser Zeit keine Aussicht auf Vermittlung in Arbeit besteht, keine berufliche Bildungsmaßnahme vorgesehen und der Urlaub mit der Agentur vor Beginn der Reise abgestimmt ist. Auch Abwesenheiten von bis zu sechs Wochen innerhalb eines Kalenderjahres kann die Agentur zustimmen. Das Arbeitslosengeld kann aber nur in den ersten drei Wochen gezahlt werden.

Arbeitslose, die eine mehr als sechswöchige Reise planen, haben für die gesamte Zeit der Reise keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Dies gilt auch für Arbeitssuchende, die ohne vorherige Absprache verreisen. In diesen Fällen besteht für die Dauer der Abwesenheit kein Anspruch auf Arbeitslosengeld, so dass bereits ausgezahlte Leistungen zurückgefordert werden und damit auch der Krankenversicherungsschutz unterbrochen wird.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Arbeitsagentur oder telefonisch montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der gebührenfreien Nummer Telefon 0800/4555500.