Jülich.

Natürlich sind schottische Highland-Games eine zu Unrecht von manchen belächelte, lupenreine Sportart, bei der die Technik eine wesentliche Rolle spielt. Aber ordentlich „was in den Muckis“ kann nicht schaden, will man schwere Gewichte hoch oder weit bewegen. Und so verkörpert der mehrfache Deutsche Vizemeister Markus Vortriede beides: Er ist ein sportliches Kraftpaket.