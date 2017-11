Angepasste Solartechnik: Vortrag der VHS Jülicher Land

Jülich. In Deutschland ist die Energieversorgung gesichert, auch wenn um die Formen der Gewinnung heftig gestritten wird. Wie aber sieht die Situation andernorts aus?

Heute leben ca. 2,6 Milliarden Menschen, das sind mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung, ohne Strom, sanitäre Einrichtungen oder Abwassersysteme. Etwa 2,5 Milliarden Menschen verwenden Holz zum Kochen. Andere Energiequellen sind oft nicht verfügbar oder nicht bezahlbar. Kann die Lösung in einer „angepassten Solartechnik“ liegen?

Mit diesem Thema beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren Prof. Clemens Schwarzer aus Jülich in verschiedenen Entwicklungshilfeprojekten im Energie- und Wasserbereich. Über seine Erfahrungen berichtet er in einem Vortrag der VHS Jülicher Land am Dienstag, 7. November, um 19.30 Uhr im VHS-Gebäude am Aachener Tor.

Mit dem gemeinnützigen Verein „Solar Global“ wurden in Entwicklungsländern Solarwerkstätten errichtet, in denen der Bau und die Entwicklung und Verbreitung angepasster Solartechnik erfolgt. Im Rahmen des Vortrages werden verschiedene Projekte dargestellt und auf die Besonderheiten solcher Projekte eingegangen. Anmeldung unter Telefon 02461-63219, -20 oder -31.