Gereonsweiler - Alter US-Fallschirm über WM-Arena in Gereonsweiler gespannt

Public-Viewing bei der Wehr und anderen

Je näher die Fußball-Weltmeisterschaft rückt, desto mehr Gelegenheiten zum Public Viewing scheinen sich zu ergeben. Neben Gereonsweiler, Töpferstraße 2 gibt es weitere Anlaufstellen fürs Fußball-Gucken in Gesellschaft.

Bei der Löschgruppe Jülich-Stadtmitte geht‘s am Sonntag, 17. Juni, um 15.30 Uhr (Anpfiff 17 Uhr), mit Deutschland gegen Mexiko los. Dazu wird die Fahrzeughalle der LG in eine überdachte Fußballarena umfunktioniert. Kein Mindestverzehr, kein Eintritt. Auch die LG Mersch-Pattern bietet Public Viewing an.

Auf dem Hof des Kulturbahnhofs in Jülich wird eine LED-Wand installiert. 3 Euro Eintritt oder zwei Getränke Mindestverzehr.

Die SG Aldenhoven/Pattern zeigt im Sportheim am Merzbachstadion in Aldenhoven, An der Bergsmühle 1, alle Spiele der DFB-Auswahl.

Das gilt auch fürs Gemeindezentrum Inden/Altdorf der Evangelischen Kirche, Auf dem Driesch 1-3. Hier sind alle Deutschland- und Island-Spiele zu sehen.

Der Biergarten am Rurdamm, Ellbachstraße in Jülich, zeigt für alle seine Gäste die Deutschland-Spiele auf Großbildleinwand, die übrigen Spiele auf Flachbildschirm.