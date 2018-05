Inden/Altdorf - Altdorfer Sandkastenliebe wird Jubelpaar

Inden/Altdorf.

Sie kennen sich bereits „seit dem Sandkasten“, in diesem Jahr feiern Gisela und Alfred Fittkau aus Altdorf (heute Inden/Altdorf) das Fest der Goldenen Hochzeit. Beide stammen gebürtig aus Altdorf, die Jubilarin wurde dort am 26. April 1947 geboren, ihr Mann am 25. Oktober 1946.