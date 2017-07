Alkoholisierter Fußgänger greift Autofahrer in Jülich an

Jülich. Ein Fußgänger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann aus Jülich stand mitten auf der Fahrbahn. Als andere Verkehrsteilnehmer ihn baten, auf den Gehweg zu wechseln, rastete der Jülicher aus.

Ein 32-jähriger Mann aus Jülich bewegte sich am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr auf der Fahrbahn der Straße An der Vogelstange und nötigte so einen 19-jährigen Autofahrer zum Anhalten.

Sowohl der Fahrer als auch sein ein Jahr älterer Beifahrer baten den Betrunkenen, von der Straße zu gehen. Anstatt dem gut gemeinten Rat zu folgen, trat der 32-Jährige jedoch gegen die Seite des Wagens. Zudem griff er durch das geöffnete Fenster in das Fahrzeuginnere.

Als sich die Geschädigten zur Wehr setzten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung: Sie verließen ihren Wagen und wurden unmittelbar von dem Mann angegriffen, wie Zeugen bestätigten. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang es den beiden Freunden, den aggressiven Mann festzuhalten. Dabei wurde der Beifahrer leicht verletzt.

Der Beschuldigte selbst musste wegen seines hohen Alkoholwertes in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war nicht in der Lage, sich zu den Vorfällen zu äußern. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.