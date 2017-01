Alkoholisiert mit dem Fahrrad: 52-Jähriger fährt Fußgängerin an

Jülich. Mit Kopfverletzungen mussten beide Unfallbeteiligte am Samstag in ein Krankenhaus gebracht werden, meldet die Polizei, nachdem ein betrunkener Radfahrer eine Fußgängerin angefahren hatte. Ein Alkoholtest ergab 1,66 Promille.

Um 20 Uhr ging eine 62 Jahre alte Frau an der Linnicher Straße stadtauswärts. Plötzlich prallte ein Radfahrer mit voller Wucht der Frau in den Rücken, so dass sie stürzte und sich eine Platzwunde zuzog.

Auch der Verursacher, ein 52-jähriger Jülicher, schlug mit dem Kopf auf, wobei er sich verletzte und vorsichtshalber im Krankenhaus blieb.

Dort dürfte er auch nüchtern geworden sein, denn ein Alkoholtest hatte 1,66 Promille ergeben. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe beim Radler, gegen den ein Strafverfahren läuft.