„Alice in Dixieland“ geben Jazzkonzert

Jülich.

Sechs Powerfrauen besonderer Klasse haben sich zu der Band „Alice in Dixieland” zusammengefunden. Und so freut sich der Jazzclub Jülich besonders auf die „Meisje“, die am Freitag, 8. September, im Kulturbahnhof ihr Konzert geben. Ab 20 Uhr laden sie zu einem Spaziergang ein: von Dixieland bis Bebop, von Swing bis Mainstream, quer durch die Gefilde des Jazz.