Aldenhoven.

Für viele junge Menschen kommt eine Ausbildung schon gar nicht mehr in Frage. Seit Jahren steigen die Zahlen der Studierenden in Deutschland, während die Betriebe händeringend nach Auszubildenden suchen. „Ich glaube, dass die Vielfalt der Möglichkeiten jungen Menschen gar nicht bekannt ist und in der Schule nicht hinreichend kommuniziert wird“, vermutet Kai Schmaglowski.