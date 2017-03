Aldenhoven.

Im Aldenhovener Bauverwaltungsausschuss sind am Donnerstag diverse anstehende Tiefbauprojekte vorgestellt oder beraten worden, die das Gemeindegebiet tangieren. Dazu gehörte auch die geplante Überleitung des zu klärenden Schmutzwassers von der Kläranlage Aldenhoven, die in eine Pumpstation umgebaut wird, zur Kläranlage in Jülich.