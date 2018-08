Jülich - Akustik-Band auf der NoiseLess-Bühne

Jülich. Nach der Sommerpause startet NoiseLess am Mittwoch, 5. September, mit der Bedburger Formation „Acoustic4U“ in die zweite Jahreshälfte im Jülicher Kulturbahnhof. Städte übergreifend präsentiert die NoiseLess-Reihe diesmal Musiker von der anderen Seite der Sophienhöhe.

Das Quartett „Acoustic4U“ mit Vorliebe für Rock- und Popsongs, die mit akustischer Gitarre interpretiert werden können, entstand 2009 zunächst als Projekt „Rudi Rüttgers & Freunde“, mit dem die Benefizveranstaltung „Rock für Pänz“ in Frechen im „Haus am Bahndamm“ unterstützt wurde. Im Jahr 2011 ist hieraus dann „Acoustic4U“ mit Ute Dahm als Gesangspartnerin und Christoph Weber als Cajonist entstanden. Seit April 2018 ist mit Marie Baiger eine zweite Sängerin dazu gestoßen.

Besonderes Merkmal der Band sind Songs, die nicht täglich im Radio zu hören sind. Beispiele hierfür sind „Below my feet“ von Mumford & Sons, „Nearly Morning“ von Luke Singh Sital und „Coconut Skins“ von Damien Rice. Auch „Lumineers“-Songs sind oft im Repertoire, ganz zu schweigen von Bruce Springsteen-Stücken.

Seit 2014 hat „Acoustic4U“ etwas Fahrt aufgenommen. Seitdem steht neben gebuchten Auftritten regelmäßig auch die Teilnahme an Veranstaltungen wie „Tag der Bedburger Musik“, „Bedburger Musikmeile“, „Auf Bedburg“ und „Bergheim live 4 you“ auf dem Programm. Auf Grund der Nachfrage gibt „Acoustic4U“ mittlerweile auch Weihnachtslieder zum Besten.

Dazu zählt unter anderem traditionell das Öffnen des 24. Törchens (Agathator) in Alt-Kaster. und der Bedburger Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Im Vordergrund steht immer die Liebe zur Musik und diese live zu präsentieren. Schnell werden deshalb aus zuvor vereinbarten 60 Minuten oft 90 Minuten und mehr.

Als Newcomerin wird die 17-jährige Gloria Massamba den Abend musikalisch eröffnen. Gloria singt seit 2012 in der Musicalgruppe „Music4everybody“ unter der Führung der Musikschule Villa Musica in Frechen-Bachem. Seit 2015 ist sie Stammgast als Sängerin der Benefizveranstaltung „Rock für Pänz“ in Frechen. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro.