Adel Tawil: Konzert in Jülich am 6. Dezember

Jülich. Der Sänger Adel Tawil gibt am Mittwoch, 6. Dezember, ein sogenanntes „Lichtblicke“-Konzert auf der Hauptbühne des Jülicher Brückenkopf-Parks (19 Uhr, Einlass 17.30 Uhr).

Der Eintritt ist kostenfrei. Bei der Veranstaltung werden Spenden für die Aktion Lichtblicke gesammelt, die Menschen in Nordrhein-Westfalen hilft, die in Not geraten sind. Örtlicher Veranstalter ist Radio Rur, wie die Brückenkopf-Park GmbH mitteilt. Tawil werde in dem auf rund 90 Minuten angelegten Konzert seine größten Hits spielen – wie „Lieder“ oder „Ist da jemand“.