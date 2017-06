Jülich.

16 Jahre ist sie jung, die kleine Lady, und schon in der Welt unterwegs. Chih Yi Chiang, genannt Jenna, kam am 20. August 2016 aus Taiwan nach Deutschland, um im Rahmen eines Schüleraustausches für ein Jahr die deutsche Kultur kennen zu lernen. Der Rotary Club Jülich mit seinem Jugenddienstleiter Roger Herzog hatte wie in jedem Jahr seine Austauschschülerin herzlich empfangen und über die Zeit fürsorglich begleitet.