Stadt Jülich verteilt ab 1. Januar 2018 die ersten Ehrenamtskarten

Jülich.

Ohne Ehrenamtler liefe vieles nicht in diesem Staat und in dieser Stadt. Von der Feuerwehr über Rettungskräfte bis hin zu Vereinen, Jugendarbeit oder auch in der Flüchtlingsbetreuung. Ab dem 1. Januar 2018 kann dieses Engagement in Jülich ein klein wenig belohnt werden: mit der Ehrenamtskarte, die zahlreiche Vergünstigungen beinhaltet.