Kirchberg.

„Hahn-Kirchberg“, so meldet sich Josef Hahn noch heute am Telefon, auch wenn seine aktive Zeit als Feuerwehrmann mit Meldestelle schon Jahrzehnte zurückliegt. Der heute 90-Jährige blickt auf eine 76-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr zurück und das ist wohl im Kreis Düren einmalig.