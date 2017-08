80-jährige Radfahrerin von Auto angefahren

Jülich. Ein Verkehrsunfall auf der Neusser Straße in Jülich endete für eine 80-jährige Radfahrerin am Donnerstagmittag mit einem stationären Krankenhausaufenthalt. Eine junge Autofahrerin aus Würselen fuhr die Fahrradfahrerin beim Abbiegen an.

Gegen 13.50 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Würselen von einer Ausfahrt nach rechts auf die Neusser Straße in Richtung Römerstraße. Dabei übersah sie eine 80-jährige Radfahrerin, die zeitgleich auf dem Fahrradweg aus Richtung Römerstraße kommend fuhr. Obwohl die Autofahrerin nach eigenen Angaben lediglich Schrittgeschwindigkeit fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit der 80-Jährigen.

Die Radfahrerin stürzte, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. Am Fahrrad und dem Auto entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.