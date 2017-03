Jülich.

„60 Jahre Forschung im Zentrum“, lautet der Titel einer Ausstellung, die bis zum 4. April im kleinen Sitzungssaal des Neuen Rathauses in Jülich zu sehen ist. „60 Jahre Forschung in Jülich“, fügte Bürgermeister Axel Fuchs bei der Ausstellungseröffnung hinzu, die sich an eine Sitzung des Nachbarschaftsdialogs anschloss.