Weitere Vorstellungen

Der Zirkus Hansa lädt mit seinem Programm „Stars in der Manege“ noch Donnerstag, 28. Juni, Freitag, 29. Juni, und Samstag 30. Juni, um 17 Uhr, und Sonntag, 31. Juni, um 11 Uhr, in sein Zelt an der Nikolaus-Otto-Straße (gegenüber Aldi) ein.