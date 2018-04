Jülich - 5. Herren des TTC Indeland dürfen aufsteigen

Jülich.

Die 5. Herrenmannschaft des TTC Indeland Jülich holte sich die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse und somit das Aufstiegsrecht zur Kreisliga. Nach einer anstrengenden Spielzeit errang das Team mit 15 Siegen, fünf Remis und nur zwei Niederlagen am letzten Spieltag im Spitzenspiel mit einem 9:4-Erfolg gegen TTC Rödingen-Höllen den Platz an der Sonne.