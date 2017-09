2. Aquanight in Jülich mit sechs Shows an zwei Wochenenden

Juelich. Die Generalprobe der zweiten Auflage des Wasser- und Lichtspektakels Aquanights fand am Donnerstagabend im Brückenkopf-Park noch vor fast leeren Rängen statt. Die Park-Mitarbeiter waren dabei, als die Mobile Water Effects GmbH ihre neue Show ausprobiert hat.

Und sie ­applaudierten, als der Abspann über die Leinwand flimmerte; eine Leinwand aus Wasser, auf die die Scheinwerfer filigran immer neue Bilder zeichnen. Bei der Premiere im vergangenen Jahr erlebten die Zuschauer eine Reise um die Welt, diesmal sind die grundsätzlichen Dinge des Lebens das Thema: die Elemente, das Leben, Freude, Liebe.

Die Show dauert eine Stunde, die Pause in der Mitte nicht eingerechnet. Heute und morgen finden weitere Vorstellungen statt, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Show beginnt, wenn es dunkel ist.

Drei weitere Vorstellungen gibt es am kommenden Wochenende am Freitag, Samstag und Sonntag. Stehplätze kosten im Vorverkauf 11 Euro, Sitzplätze 14 Euro, an der Abendkasse sind die Tickets jeweils 2 Euro teurer. Ermäßigte Karten liegen bei 5 und 7 Euro (Abendkasse: 2 Euro teurer. Zudem gibt es Familienkarten. Foto: Jansen