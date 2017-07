Inden/Altdorf.

„Ich war richtig begeistert, alles war perfekt, super organisiert. Sogar Leute von außerhalb sind gekommen“ – das Lob des Indener Bürgermeister Jörn Langefeld richtete sich an das neunköpfige Team aus dem Neubaugebiet „An der Waagmühle“, das zum sechsten Mal in Folge ein gemütliches Familienfest an Christi Himmelfahrt in eine „geniale Vatertagsfete für kleines Geld“ verwandelt hatte.