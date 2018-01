Erkelenz.

Für die klimaneutrale Elektromobilität stellt die Stadt derzeit die Weichen in Form von öffentlich zugänglichen Ladestationen. Neben der Ladestation vor der Stadtverwaltung am Johannismarkt wurde nun am Konrad-Adenauer-Platz vor der Volksbank eine weitere Station mit zwei Ladesäulen in Betrieb genommen.